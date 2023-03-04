韓美將於下周舉行“驅逐朝鮮領導層和支援居民”演習. March. 04, 2023 08:03. by 尹相虎 軍事記者、申圭鎮記者 ysh1005@donga.com，newjin@donga.com. 據悉，韓國和美國將在13日至23日舉行的“自由盾牌”聯合軍演中省略此前實施的“擊退、防禦”階段，首先從韓美聯合軍的“反擊及朝鮮穩定化行動”開始實施。此次演習將持續11天，是歷屆演習時間最長的壹次。 韓國軍方消息靈通人士3日表示：“此次演習的重點不是被動應對朝鮮先發制人挑釁的層面上的防禦，而是檢驗在對朝發生全面戰爭時聯合反擊作戰的執行力量和冬季期間的戰術情況。”他強調，特別是反擊後，將集中檢查韓美聯合軍對收復朝鮮地區的穩定維持及管理、對朝鮮居民的人道主義支援等行動計劃。朝鮮穩定化行動的內容包括韓美聯合軍在開戰初期阻止朝鮮的全面挑釁，成功反擊後占領的朝鮮地區維持治安、恢復行政能力、對朝鮮居民的支援等。這意味著，此次演習實際上針對的是強行對韓進行全面挑釁的朝鮮指揮部的驅逐。 分析認為，此次演習既表現了韓美主動對抗朝鮮挑釁的意誌，又明確瞄準了核和導彈威脅更加露骨的朝鮮指揮部和體制。韓美此前還公開了首次在韓半島展開美國空軍最新型特種作戰飛機AC-130J“炮艇機”（又名“幽靈騎士）等具有對朝鮮斬首作戰性質的“柚木刀”聯合特種作戰演習。 之前的聯合軍演，第壹部分是擊退和防禦，第二部分是反擊。針對朝鮮的全面挑釁，保衛首爾等首都圈的同時，如果美國本土和駐日美軍基地等向韓半島展開增援戰鬥力，聯合戰鬥力將壹同展開北進反擊。尹錫悅政府的首次聯合軍演——去年9月的“乙支自由盾”也是按照上述程序實施的。

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