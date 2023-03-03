撒下炮彈雨的美國“幽靈騎士”首次在韓國進行射擊訓練. March. 03, 2023 07:36. by 尹相虎, 孫孝珠 ysh1005@donga.com,hjson@donga.com. 韓國軍方公開了參加截止到本月初的“柚木刀”韓美聯合作戰演習的美國最新型AC-130J炮艇機（又稱“幽靈騎士”）在韓半島上空進行實彈演習的場面。 AC-130J炮艇機可每分鐘向地面目標發射數千發“炮彈雨”，還可以進行精密打擊，這在韓半島展開尚屬首次。韓國軍聯合參謀本部議長金承謙（陸軍大將）來到訓練現場，強調“必須具備毫無差池地打擊敵人核心設施的能力”。 韓國軍方公開了以“有事時”清除朝鮮領導層為內容的“柚木刀”演習，甚至公開了軍隊最高指揮官參觀的事實，這是非常罕見的。分析認為，這是針對本月中旬開始的韓美“自由之盾”聯合軍演，向進行挑釁威脅的朝鮮指揮部發出了警告。 聯合參謀本部2日在報道資料中表示：“韓美從2月初開始實施柚木刀訓練，本周通過特殊戰要員的飛機火力誘導訓練，執行用強大的火力精密打擊敵區目標的作戰執行程序。”報道資料還說：“此次演習中，有事時在韓半島展開的美國航空打擊資產AC-130J首次在韓半島展開並參加了演習。” 聯合參謀本部公開的演習視頻中，AC-130J炮艇機在全北群山前海的直道射擊場發射激光制導炸彈（AGM-176、AGM-114）、空對地制導導彈（GBU-39）、30毫米機關炮、105毫米榴彈炮等。每當導彈、機關炮、榴彈炮擊中目標時，直道射擊場就會燃起巨大的火焰和硝煙。韓國軍方相關人士表示：“如果韓美特戰要員滲透到敵軍陣營，要求對指揮部等核心目標進行火力誘導，AC-130J將立即進行打擊。” AC-130是由C-130運輸機改造而成的空中轟炸武器。它可以不分晝夜，像下雨壹樣向目標投擲炮彈，具有強大的火力，被稱為“空中戰艦”“死亡天使”。首次在韓半島展開的AC-130J是AC-130機型中最新的機型，加強了尖端導航設備和精密打擊及隱秘滲透功能。據悉，為參加此次演習首次向韓半島展開的AC-130J是從駐日美軍基地飛來的。 聯合參謀本部表示，金承謙來到AC-130J展開的基地，向韓美特戰官兵們強調：“為了應對日益露骨的朝鮮挑釁威脅，無論何時賦予什麽任務，都要時刻具備對敵人造成致命傷害、以勝利結束局勢的能力和態勢。”

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