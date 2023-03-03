“讓世界了解西厓柳成龍的人生”，英文傳記《朝鮮王朝宰相柳成龍》在美國出版. March. 03, 2023 07:36. by 崔勛振記者 choigiza@donga.com. 朝鮮宣祖時期擔任領議政的西厓柳成龍（1542~1607年）的英文傳記《朝鮮王朝宰相柳成龍》（照片）最近在美國伯克利大學東亞研究所（IEAS）出版。 英文學者兼古典翻譯家、韓國經典著作世界化研究所所長崔炳鉉（73歲•前湖南大學教授）2日在電話通話中表示：“韓國的大眾文化在世界範圍內備受矚目，但歷史人物幾乎不為人所知。”崔所長歷時7年撰寫的長達560頁的書中，不僅包含了柳成龍的生平，還包含了韓中日三國圍繞1592年壬辰倭亂發生的矛盾和劇變的歷史背景。崔所長表示：“從朝鮮的角度來看，我們接近了這種時代狀況。” 崔所長強調：“柳成龍不僅取得了學術成果，還提拔了李舜臣等名將，為朝鮮在壬辰倭亂中取得勝利做出了很大的貢獻。”崔所長曾將記述柳成龍帶領人們克服壬辰倭亂的過程的《懲毖錄》翻譯成英文，於2002年出版。 專攻英文學的崔所長20多年來致力於韓國經典著作的英文翻譯。他翻譯的《牧民心書》（2010年）、《太祖實錄》（2014年）、《北學議》（2019年）在哈佛大學和夏威夷大學出版。崔所長說：“1997年在首爾龍山的美國馬裏蘭大學首爾分校作為客座教授教授韓國文學，但是找不到壹本英文版的韓國文學或歷史書，吃了不少苦頭”，“為了宣傳韓國的歷史和古典文學，急需英文文本。”接著，他補充道，“迫切需要努力向世界宣傳成為我們國家文化根源的經典著作”，“希望柳成龍傳記能夠成為韓國歷史人物為世人所知曉的引水。”

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