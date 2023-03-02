半導體出口減半……連續12個月出現貿易逆差. March. 02, 2023 07:36. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 上個月半導體出口減少了壹半等，整體出口連續5個月減少。相反，由於能源進口比去年劇增近20%，連續12個月出現貿易逆差。預計今年將出現1%-2%的低增長，雖然政府正在全方位驅動出口，但未能輕易擺脫“負出口”。 產業通商資源部1日公布的《2月進出口動向》顯示，上個月出口額為501億美元（約66.3825萬億韓元），比壹年前減少7.5%。這是自去年10月（-5.8%）以後連續5個月呈減少趨勢。這是自新冠疫情擴散初期的2020年3月-8月以後，出口首次連續5個月減少。 相反，上個月的進口額為554億美元（約73.4萬億韓元），比去年增加3.6%，很大程度上是因為受原油、天然氣、煤炭三大能源進口額（153億美元）增加19.7%的影響。因此，貿易收支出現53億美元（約7.0225萬億韓元）的逆差，從去年3月起連續12個月出現貿易逆差。僅今年頭兩個月，就累計高達去年全年貿易赤字的約38%。貿易赤字持續12個月以上，是自1995年1月-1997年5月連續出現赤字後26年來的第壹次。 韓國政府預測，出口暫時會持續減少，但從今年下半年（7月-12月）起，隨著半導體市場復蘇，出口可能會出現反彈。

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