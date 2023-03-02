林潤燦將於明年2月在紐約卡內基音樂廳首次登臺演出. March. 02, 2023 07:35. by 崔智善 aurinko@donga.com. 來自韓國的青年鋼琴家林潤燦（19歲•照片）將於明年2月在美國紐約卡內基音樂廳（Carnegie Hall）首次亮相。林某將表演去年以最小年紀獲得金牌的範克萊本國際鋼琴大賽的半決賽演奏曲弗朗茨•李斯特的《超技練習曲Transcendental Studies》。 卡內基音樂廳上月28日（當地時間）表示，林某將於2024年2月21日在艾薩克斯特恩禮堂舉行獨奏會。艾薩克斯特恩禮堂是卡內基音樂廳最大的主舞臺。卡內基音樂廳表示：“在範克萊本大賽上奪冠的最年輕鋼琴家林潤燦現在將在卡內基音樂廳最有名的舞臺上首次亮相。”同時還介紹了範克萊本大賽評審委員會長馬琳•奧爾索普評價林某的內容，稱林某是“將深沈的音樂性和絕妙的技巧有機結合在壹起的演奏者”。 卡內基音樂廳將林某的演出列入了2023、2024賽季的“鍵盤大師”系列。通過該系列，5名明星鋼琴家將依次舉行獨奏會。鋼琴家趙成珍（29歲）也包括在內。美國的鋼琴大師伊曼紐爾•艾克斯、俄羅斯的達尼•特裏波諾夫、烏茲別克斯坦的貝赫佐德•阿蔔杜拉伊莫夫也被選為演奏者。 林某計劃今年5月在紐約大衛•格芬大廳與紐約愛樂管弦樂團進行合演。

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