MLB季前賽上演神奇壹幕……裁判去哪裏了？由捕手來判定壞球. March. 02, 2023 07:35. by 任寶美 bom@donga.com. 美國職業棒球大聯盟（MLB）季前賽上，由捕手（接球手）來判定好球、壞球的情況接連上演。 1日，在佛羅裏達布雷登頓萊科姆公園體育場舉行了匹茲堡海盜隊和巴爾的摩金鶯隊的2023賽季MLB季前賽。在匹茲堡隊以7比4領先的情況下，客隊巴爾的摩隊在第9局上半局的最後壹次進攻在沒有得分的情況下結束，包括主裁判在內的裁判組全部離開了球場。因為主場球隊匹茲堡隊在第9局下半局不再需要進攻了。 但是當天兩隊在第9局下半局繼續進行了比賽。因為兩隊的教練們想多觀察壹下球員們的競技水平，所以決定這樣做。第9局下半局進入防守狀態的巴爾的摩隊將簽訂美國職業棒球小聯盟合同的右手投手奧夫雷迪•戈麥斯派上了投手踏板。接球手的位置上則派上了第5局替補跑壘員麥弗裏克•漢德利。而且，漢德利接到戈麥斯的球後，直接做出了好球判定。對於好球判定，接球手和擊球手之間沒有發生爭執。戈麥斯雖然被對方擊出1個安打，但在第9局下半局沒有失分。 在MLB，2021年克利夫蘭隊和舊金山隊也曾在沒有裁判的情況下進行過季前賽第9局下半局的比賽。MLB事務局規定，如果兩隊達成協議，僅限於季前賽，在主場球隊領先的情況下也可以繼續進行第9局下半局的比賽。但是不會留下正式記錄。

한국어