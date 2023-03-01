“不要被老虎追趕，先抓住它吧”……洪範圖主張采取奇襲攻擊，取得青山裏大捷. March. 01, 2023 07:40. by 李素研記者 always99@donga.com. “不要被老虎追趕，讓我們先抓住那只老虎吧。” 1920年10月，大韓獨立軍和日軍決戰近在眼前的某壹天，在白頭山附近山區青山裏附近，包括大韓獨立軍在內的聯合部隊聚集在壹起召開了緊急作戰會議。在此之前，防禦的意見占上風。總管部隊指揮的洪範圖將軍（1868~1943年）提議“利用青山裏附近的有利地勢，突襲敵人的先頭部隊”。最終，他的主張被采納，獨立軍在青山裏戰鬥中獲勝。 這是洪將軍殉國80周年之際，詩人李東旬（73歲）於1日出版的《民族將軍洪範圖》（韓吉社）中的壹段話。從1982年開始收集有關洪將軍的史料的這位詩人28日在記者見面會上表示：“時隔41年終於將生動地記錄洪將軍聲音的這本書獻給他的墓地，感到非常榮幸。”這本書長達840頁，是以文學想象力重新詮釋洪將軍從出生到1943年10月25日在哈薩克斯坦閉眼的壹生。 1973年通過《東亞日報》新春文藝文壇出道的這位詩人，在聽到爺爺獨立誌士李明均先生（1863~1923年）的人生後表示：“決心總有壹天把像祖父壹樣獻身於獨立運動的人的人生編成文學。”還有關註的人物就是洪將軍。李詩人說：“壹生的目標是正確審視洪將軍在韓國獨立運動史上留下的足跡。” 該詩人以《洪範圖日誌》（洪將軍在哈薩克斯坦生活時高麗劇場所屬劇作家記錄的口述采錄集）中洪將軍的聲音為基礎，於2003年出版了民族史詩《洪範圖》1~10冊。對於時隔20年再次用散文書寫洪將軍生平的理由，他表示：“單純事實的組合很容易將生平平面化。此次是試圖用小說想象力立體化洪將軍的壹生。”接著，他補充道，“如果洪將軍的新史料被追加發現，我們完全可以重新寫下來。” 1920年青山裏戰鬥後生活在沿海州的洪將軍在1937年因斯大林的韓國人強制移居政策在哈薩克斯坦結束了自己的生命。此前洪將軍的遺骸壹直安放在哈薩克斯坦克克孜勒奧爾達公墓，之後在將軍殉國78周年的2021年光復節回到祖國，目前遺憾安放在國立大田顯忠院。

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