因美國物價動蕩而重新上演的“King-Dollar”恐怖. February. 28, 2023 07:50. by 申雅馨記者 abro@donga.com. 隨著人們越來越擔心美國聯邦儲備系統（Fed•美聯儲）會為了降低美國物價而長期采取緊縮措施，“King-Dollar”（美元價值的超強勢）恐慌正在復蘇。韓元對美元的匯率比前壹個交易日暴漲18韓元以上，超過了1320韓元。 27日，在首爾外匯市場，韓元對美元的匯率比前壹個交易日上漲18.2韓元，以1323.0韓元收盤。韓元對美元的匯率超過1320韓元收盤是自去年12月7日（1321.7韓元）以來的第壹次。當天，匯率盤中壹度飆升至1323.5韓元。 造成匯率不安的主要因素是美國的物價指標。24日（當地時間）發表的上個月美國個人消費支出（PCE）物價指數同比上漲5.4%，自去年6月（7%）創下40年來的最高值後，時隔7個月再次回升。隨著美國物價指標超過市場預測值，美聯儲收緊緊縮韁繩的可能性增大。市場上也有人主張，美國的最終利率將超過5.25~5.50%。韓國銀行23日將標準利率凍結為3.50%，與美聯儲的利率差距有可能進壹步拉大。 當天，韓國綜合股價指數（KOSPI）比前壹個交易日下跌0.87%，以2402.64收盤。從2405.42出發的KOSPI指數從開盤後開始擴大跌幅，盤中壹度跌至2383.76點。KOSPI指數自上月20日（收盤價為2395.26）以來首次在2400點以下進行交易。 由於韓元貶值，對外國人投資流失的憂慮也越來越大。當天，在KOSPI市場上，個人凈買入6755億韓元，而外國人凈賣出3248億韓元，拉低了指數。

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