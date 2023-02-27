當花蕾綻放時必然伴隨著疼痛. February. 27, 2023 07:41. . “是啊，當花蕾綻放時必然伴隨著疼痛鱷否則春天為何來得如此緩慢？”―出自卡琳•鮑伊的《是啊，疼痛是必然的》中 這是瑞典最受喜愛的詩之壹卡琳•鮑伊（1900~1941年）的《是啊，疼痛是必然的》的第壹句，是刊登在1935年出版的詩集《為了樹》中的作品。在瑞典，該詩句在隱喻表達日常生活中變化的困難時經常引用。另外，在10多歲青少年時期經歷的不安和劇變的時間裏，也經常將這首詩聯系起來。有些人將這壹句視為對愛情和死亡神秘的反省，也有人認為這是之前經驗的界限被打破，將位置讓給前所未有的冒險的決定性瞬間。 比起抵抗變化，我更願意在包容變化的時候從這首詩中尋找安慰。外交官這個職業每隔幾年就會面臨周期性的生活變化。移居到新的國家，為理解新的文化而努力。 當聽到我的韓國朋友和同事們回憶起過去數十年間大韓民國經歷的巨大變化時，在感動的同時也會變得謙虛。壹方面被給全世界帶來靈感的韓國不斷發展的經濟、民主、文化變化深深感動，另壹方面想到這些發展伴隨國民個人生活的變化，就會變得謙虛。雖然這是壹個積極的變化，但要適應它並不總是容易的。大約100年前寫的這首詩，今天在韓國也能找到某種回音吧？詩的最後壹句是這樣說的。 “不壹會兒，當最壞的情況來臨，什麽都幫不上忙的時候鱷樹木欣喜若狂地綻放花蕾鱷花骨朵在飛起之前所感受到的恐懼也忘卻了鱷壹瞬間感受到了極大的安全感，安息在信任感中鱷這創造世界的信任感。”

한국어