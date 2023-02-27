土耳其、敘利亞地震死亡人數累計超過5萬人. February. 27, 2023 07:42. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 襲擊土耳其和敘利亞的地震造成的死亡人數已超過5萬人。此次強震是進入21世紀以來造成人員傷亡第六大的自然災害。 據路透社等外媒報道，土耳其災難管理局表示，自當地時間26日發生強震後到24日為止，累計死亡人數為4.4218萬人。加上敘利亞當局最近公布的5914名死亡者，兩國在地震中有50132人喪生。在敘利亞活動的人權團體“敘利亞人權觀察所”認為，地震造成的敘利亞死亡人數為6760人，因此有分析認為，實際死亡人數可能比50132人還要多。 據土耳其政府透露，超過190萬人為了躲避曾居住過的房子，停留在臨時避難所、酒店、公共設施，敘利亞也出現了超過10萬名的災民。 土耳其政府表示，已著手為災民重建住宅。據美國銀行JP摩根推算，新建在此次地震中受損的住宅和各種基礎設施將花費250億美元（約32.95萬億韓元）。相反，在敘利亞發生地震的西北部叛軍控制地區，無人機空襲造成2人死亡。到目前為止，還沒有查明是誰實施了空襲。

한국어