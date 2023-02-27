美國核潛艇時隔4個月進入釜山港……“下個月韓美軍事演習之前，將負責對朝監視”. February. 27, 2023 07:42. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 美國海軍洛杉磯級核動力攻擊潛艇“春田”號（SSN 761，6000噸）23日駛入釜山海軍作戰基地。這是美國核潛艇自去年10月底以來時隔4個月再次在韓半島展開。不久，韓美國防官員在華盛頓舉行以假設朝鮮核攻擊為劇本的延伸威懾手段運用演習後，共同參觀了戰略核潛艇內部，並公開美國戰略資產在韓半島的展開，提高了警告朝鮮的力度。分析認為，此舉意為不會手朝鮮反對下月韓美聯合軍演的武力挑釁坐視不理。 美國太平洋艦隊當地時間25日在社交媒體上公開的照片中，船體艦橋塔側面並排貼有太極旗和星條旗的“春田”號進港場面和韓國海軍的歡迎活動等。美國太平洋艦隊解釋說：“‘春田’號是部署在關島基地的5艘洛杉磯級核潛艇之壹，將在美國第七艦隊作戰區域定期展開作戰。”韓國軍方消息靈通人士表示：“據悉，‘春田’號在釜山港得到軍需物資供應後，將在韓半島周邊停留至下月韓美聯合軍演，執行對朝監視及遏制任務。” 這意味著，如果朝鮮以聯合軍演為借口強行發射洲際導彈或進行第7次核試驗等高強度挑釁，韓美將立即顯示延伸威懾的態勢。 “春田”號核潛艇最長可在90天內不浮出水面進行水中行動。該潛艇擁有數十枚最遠可對3100公裏以外目標進行超精密打擊的戰斧巡航導彈、魚雷、深水炸彈等強力武裝。韓國軍方相關人士表示：“朝鮮接連發射‘火星-15’型（洲際導彈）和超大型火箭炮（KN-25），對韓美核威脅更加露骨化，（‘春田’號）明確表示，將積極應對朝鮮，使其作為比B-1B戰略轟炸機更隱秘、更致命的延伸威懾手段。” 此外，美國印度太平洋司令部25日在社交媒體上公開了被稱為“空中暗殺者”的“死神”（MQ-9）無人攻擊機參加了最近在關島壹帶舉行的美國、澳大利亞、日本等三國“應對朝鮮”的聯合空中演習的事實。該演習的主要目的是阻止朝鮮等國的軍事威脅，因此，公開“死神”參加演習是對朝警告的壹環。 此前，美國曾於去年10月在日本九州鹿兒島縣的自衛隊基地部署了8架“死神”無人機，並投入了作戰。平壤距離該基地約950公裏。考慮到“死神 ”無人機的續航距離（約5900公裏）和武裝能力，朝鮮大部分地區都屬於作戰範圍。

한국어