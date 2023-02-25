拜登推薦印度裔彭安傑接任世界銀行行長. February. 25, 2023 07:44. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 美國總統拜登當地時間23日推薦前萬事達卡首席執行官彭安傑（63歲、照片）為世界銀行行長候選人。世界銀行行長壹直由最大股東美國政府指定的人物擔任，因此彭安傑很有可能成為下任行長。 拜登當天通過聲明表示：“他證明了管理人和系統、成為世界各國全球領導人的夥伴、創造結果的能力。為了應對氣候變化等我們時代最緊迫的課題，他還具備動員公共及民間資源的核心能力。” 據《紐約時報》報道，印度裔美國人、前萬事達首席執行官彭安傑是美國最有名的印度籍高管之壹。他曾在雀巢、百事可樂制造商百事可樂集團等從事營銷業務，1996年起跳到花旗集團擔任亞太總管。從2010年到2021年，他領導萬事達信用卡超過10年，營業利潤增長了3倍以上。目前，他擔任私募基金運營公司“泛大西洋投資集團”的副董事長。 世界銀行是二戰後為支援各國重建資金而設立的。下任世界銀行行長將在經過壹個月的候選人驗證程序後，於今年5月決定。世行行長任期5年，可以連任。本月15日，任期還剩壹年左右的現任世行行長戴維·馬爾帕斯表示，將工作到6月末，提前辭職。他被任命於2019年特朗普政府時期，事實上否認化石燃料對氣候變化的影響，壹直受到拜登政府的辭職壓力。 在世界銀行78年歷史上從未出現過女性總裁的情況下，拜登再次推出男性候選人，也因此受到了批評。世界銀行理事會當天表示“強烈鼓勵推薦女性候選人”，但拜登在短短幾個小時後就推薦了男性候選人。

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