韓電去年虧損32.6034萬億韓元，創新歷史紀錄……壹年內增至5.6倍. February. 25, 2023 07:44. by 世宗=崔惠玲記者、金炯民記者 herstory@donga.com,kalssam35@donga.com. 韓國電力去年出現了將近33萬億韓元的營業損失，創下了史上最差的經營業績。這是之前業績最差的2021年營業損失的5.6倍。韓國天然氣公社去年的應收賬款接近9萬億韓元，負債率劇增。隨著能源公共企業的業績大幅惡化，有人擔心會刺激公共費用的進壹步上漲。 韓國電力24日表示，以去年年度結算為準，累計營業損失為32.6034萬億韓元，遠遠超過了以往各年度營業損失最大值、2021年的5.8465萬億韓元。按季度來看，去年第四季度（10月-12月）的營業損失為10.7670萬億韓元，超過了此前最大值、去年第壹季度（1月-3月）的營業損失（7.7869萬億韓元）。 去年，隨著電力銷量的增加和費用的上漲，韓電的銷售額比2021年增加了17.5%。但是隨著液化天然氣和煤炭等燃料價格的暴漲，營業費用增加了56.2%，營業損失幅度增大。 天然氣公社當天也表示，隨著去年民需用應收款（發電燃料購買單價高於銷售單價的損失金）增加到8.6萬億韓元，負債率比前壹年增加了121個百分點，達到500%。天然氣公社為了改善財務結構，決定不對股東進行分配。 隨著能源公共企業的業績大幅惡化，上調電力及天然氣費用的壓力再次增大。雖然政府計劃今年分階段上調電費，但由於擔心高物價和明年議會選舉的變數，預計上調電費可能會被推遲。

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