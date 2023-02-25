朝鮮稱“發射巡航導彈” VS 韓國軍方傾向於“純屬欺騙戰術”. February. 25, 2023 07:44. by 申振宇記者、古都藝記者 niceshin@donga.com,yea@donga.com. 朝鮮24日主張，23日淩晨試射了4枚“箭矢-2”型戰略巡航導彈。朝鮮就此次導彈發射表示，“是共和國核遏制力的重要組成部分”，明確表示此次挑釁的目的在於“核投送手段的多樣化”。韓國軍方當天就朝鮮公布的消息表示：“這與韓美偵察資產掌握的情況存在差異。”韓國軍方認為，這很有可能是朝鮮謊稱對韓挑釁、企圖制造緊張氣氛的“欺騙戰術”。不過，巡航導彈比彈道導彈更難探測和追蹤。 朝鮮官方媒體朝鮮中央通訊社當天報道說：“（從鹹鏡北道金策市壹帶發射的）戰略巡航導彈在模擬東海2000公裏界線距離的橢圓和‘8’字型飛行軌道上飛行10208秒（2小時50分8秒）至10224秒（2小時50分24秒），並命中了目標。”報道稱，導彈飛向發射目標地點上空，走著8字型，進行了性能試驗。朝鮮宣稱的“2000公裏”射程不僅可以打擊韓半島，還可以打擊部署F-22隱形戰鬥機等美國戰略資產的駐日美軍基地。 朝中社還表示，通過此次導彈發射，“檢閱並判斷戰略巡航導彈部隊的迅速應對態勢”。這暗示著巡航導彈部隊已經具備體系，事實上已經進行了實戰部署。遠程巡航導彈在突襲發射時，可以通過超低空秘密飛行，破壞目標，因此被評價為具有威脅性的武器體系。 據悉，朝鮮的此次發射沒有被韓美偵察資產探測到。韓國軍聯合參謀本部相關人士表示：“在朝鮮主張的時間段內，韓美偵察資產也在密切關註相關地區。正在分析包括朝鮮主張的真偽在內的多種可能性。”韓國軍方高層相關人士在與《東亞日報》的通話中表示：“朝鮮23日實際發射導彈的可能性幾乎為零。”也就是說，朝鮮發布了虛假消息。 去年11月朝鮮表示向蔚山前公海上發射戰略巡航導彈時，韓國軍方也曾正面反駁，稱朝鮮的主張與事實不符。 不過，也有人提出，由於巡航導彈改變超低空飛行路線、躲避攔截網的特點，韓國軍方有可能沒有捕捉到。與發射後飛向數十公裏以上的高度、衛星和雷達能立即捕捉到的彈道導彈不同，巡航導彈在在數十米超低高度飛行，很難進行探測和追蹤。它也比彈道導彈更能準確打擊目標。因此，聯合參謀本部議長金承謙上個月27日在非公開主要指揮官會議上指示說：“近期內要準備應對朝鮮巡航導彈的態勢。”

한국어