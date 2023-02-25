讓性別概念浮出水面從而成為“時代標誌”的法官. February. 25, 2023 07:43. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 1991年擔任美國審判研究院的作者首次見到了歷史上第二位美國女性聯邦大法官露絲•貝德爾•金斯伯格。地點是在電梯裏。無法忍受寂靜氣氛的作者問道：“最近看過歌劇嗎？”偶然開始的這壹緣分延續了數十年。 與金斯伯格關系密切的法律新聞記者與被稱為“法官們的法官”的金斯伯格進行了對話。通過金斯伯格的嘴觀察對法律、自由、愛情、結婚、勝利和失敗等的洞察力。 金斯伯格壹生都毫不動搖地為女性和少數人的權益獻身，她的行動給男女老少都帶來了靈感。 在日常生活中也是如此。2017年即將結婚的作者委托金斯伯格做證婚人。金斯伯格在寫證婚詞草案時，以“傑弗裏，現在可以親吻妳的新娘了”的傳統祝福結束了文章。幾個小時後，這句話被改了。“傑弗裏，勞倫，現在是為了這個婚姻的初吻而互相擁抱的時間。”新郎新娘修改了包含平等關系意味的句子。 金斯伯格2013年在美國華盛頓肯尼迪藝術中心舉行的同性婚禮上也擔任了證婚人。 她說：“美國的憲法誕生已經過了兩個多世紀。對‘我國國民’的概念正在逐漸擴大。曾經被冷落的人、奴隸、女性、原住民最初並沒有被列入‘我國國民’名單”，“平等是非常重要的主題。” 金斯伯格首次正式開始使用“性別（gender）”壹詞，並為了終止妊娠權而不懈努力。有時她的判決受到了猛烈的批評。究竟是什麽內在的力量引領著她呢？金斯伯格說：“我不會對對方說‘這種意見嚴重錯誤’或‘不要嚴重地看待這種意見’。”或許是真心傾聽他人的話，讓想法不同的人成為朋友的姿態讓她成為了“時代的標誌”？

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