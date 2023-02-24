李周赫：“沒有吸入過微塵的嗓音？4年練習的結果”. February. 24, 2023 07:50. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. tvN電視劇《浪漫速成班》（全度研、鄭敬淏主演）每集結束時都會播放壹首歌。這是從明朗的前奏開始，立馬連接獨特音色的原創音軌（OST）《霧花》。 這首歌也像電視劇壹樣深受觀眾喜愛。因為應援在孤單的日常生活中互相安慰的主人公們的歌詞和創作歌手李周赫（29歲•照片）清雅的嗓音非常契合。21日在首爾麻浦區見到的李周赫表示：“第壹次聽到歌曲就覺得很好。我覺得應該很適合自己的聲音。” 詮釋李周赫的標誌是“美聲”。歌手柳熙烈稱贊說“這是壹次都沒吸入過微塵的嗓音”，他的嗓音充滿了清涼和神秘的感覺。還有反轉魅力。而他平時的聲音和美聲相去甚遠。 “從小就覺得自己的聲音很沈悶。從20歲開始打開錄音機練習，尋找自己的聲音。想成為從第壹句開始就很有沖擊力的歌手。因為性格消極，所以不能大聲唱歌，經常夾雜著呼吸聲，這成為了我的特點，就這樣練習了4年左右的時候，產生了‘值得壹聽’的想法。” 2016年組建了樂隊“Gift”。這個名字是為了讓他的音樂像禮物壹樣給粉絲帶去安慰而起的。通過每天的街頭表演等演出認識的金亨宇（28歲）、鄭輝謙（30歲）分別被聘請為貝斯手和鼓手。他們橫掃各種街頭表演和獨立樂隊大賽，在2020年當選為CJ文化財團的獨立音樂人支援事業“Tune Up”。通過堅持不懈的活動提高了存在感。 “成員們之間經常說‘回歸初心吧’。那是參加比賽、進行街頭表演的時期。當時好像更愉快地做了音樂。我認為‘Gift’現在不需要任何修飾。‘只在我們中間開心地’才是最優先的。” 他們計劃嘗試初期自己喜歡的搖滾類型。下月4日在首爾龍山區鷺得島舉行的演出《鷺得島Live House》的舞臺上，將展現不同的“Gift”形象。李周赫說：“在那個舞臺上，原聲吉他將換成電子吉他，並增加客座吉他演奏者尹錫勛，由4人演奏。”他們將在當天的演出中展示未發行的新曲。

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