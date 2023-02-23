拜登演講中11次提及普京，稱“俄羅斯絕對勝利不了”. February. 23, 2023 07:41. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國總統拜登當地時間21日在烏克蘭戰爭1周年之際發表的演講中，11次提及俄羅斯總統普京，並強調“俄羅斯絕不會在烏克蘭取得勝利”。拜登針對普京同壹天發表“對攻演講”中發出的核威脅，繼續明確表示將進壹步加快對烏克蘭的援助。有人擔心，隨著美俄首腦的矛盾達到最高潮，國際社會正在爆發新的冷戰。 拜登當天在波蘭首都華沙的王宮庭院發表演講時表示：“普京對領土和權力的卑鄙欲望將失敗。”他還表示：“普京仍然不相信我們對烏克蘭的持續支援和北約的團結，但世界上的民主國家將永遠守護自由。” 拜登還表示，明年將在美國主辦迎來創立75周年的北約首腦會議。這意味著，美國將繼續維持以北約為中心的對俄戰線直至明年。 拜登表示：“本周將和友邦國家壹起宣布更多（對俄羅斯）的制裁，將追求對戰爭犯罪和反人道主義犯罪的定義。”《華爾街日報》21日報道說，美國財政部將宣布針對俄羅斯州長、高級情報官員及家屬、國防相關企業等200多個對象的新制裁。 普京在同壹天的演講中回應稱，為應對美國等國家的經濟制裁，將引導滯留在海外的“新興財閥”回國。他還表示，將每6個月給參加烏克蘭戰爭的軍人提供2周的休假。對此，俄羅斯政治學家基裏爾·羅戈夫分析說：“普京演講的核心是戰爭的常態化（nomalization）。” 隨著美國等西方世界和俄羅斯之間的緊張加劇，戰況激化的可能性增大。七國集團外長當天在聯合聲明中表示：“頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松、紮波羅熱、克裏米亞半島地區是烏克蘭的壹部分。”也有分析認為，這暗示著有可能援助烏克蘭奪回被俄羅斯規定為擴戰“紅線”的克裏米亞半島。

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