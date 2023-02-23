聲稱制定了“國會工作法”，遵守的常任委員會卻壹個沒有. February. 23, 2023 07:40. . 據調查，雖然《國會工作法》實施至今已快2年，但沒有壹個國會常任委員會遵守“每月召開3次以上法案小委員會”的義務條款。這是國會事務處從實施該法的2021年3月起到上個月為止，對各常任委員會法案小委員會的召開現狀進行調查的結果。去年國會運營委員會壹次也沒有召開法案小委員會，外交統壹、信息、女性家庭委員會只召開了兩次。只有口號華麗的韓國國會的素顏暴露無遺。 根據《國會工作法》，國會常任委員會各全體會議每月要召開2次以上，法案小委員會要召開3次以上。雖然定期召開會議不壹定能保障忠實的議政活動，但立法宗旨是營造議員們致力於議政活動的氛圍。但是，法律中沒有違反時的處罰規定，因此也沒有強制執行的手段。有人指出，這助長了從壹開始就不遵守也罷的道德松懈。 法案小委員會的召開業績不僅沒有越來越好，反而變得低潮。2021年，17個常任委員會的法案小委員會共舉行了274次（月平均1.3次），但去年下降到不到壹半的122次（月平均0.6次）。這可能是因為去年大選前後朝野之間的對峙變得激烈，未能召開常任委員會層面的會議，壹直處於停業狀態。 因此，在常任委員會上未經討論、堆放蒙塵的滯留法案正在劇增。去年壹年，17個常任委員會懸而未決的法案平均為776.4件，與2021年相比增加了250件，是2020年（236.6件）的3倍還多。朝野就爭議法案展開了生死決斷式的鬥爭，連朝野達成共識的《派遣勞動者保護法》和《學校暴力預防及對策法》等討論也被拋在腦後。 朝野政黨即使在國會上發生爭鬥，該做的事情也應該做。雖然有人提出，為強制執行《國會工作法》，要對不遵守法律的常任委員征收削減年度經費等處罰的方案，但更重要的是認識到國會審議和處理法案的本來作用。政治改革課題不是從遠處著手的。首先應該正確處理為國民服務的法案，這才是政治改革的出發點。

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