“超強勢美元”恐怖復蘇，韓元對美元匯率時隔兩個月再次突破1300韓元大關. February. 23, 2023 07:41. by 朴民優 minwoo@donga.com. 因美國聯邦儲備體系（Fed•美聯儲）的緊縮步伐將長期化的預測而停滯不前的“超強勢美元”恐怖正逐漸復蘇。本月初曾跌至1220韓元的韓元對美元匯率時隔兩個月再次超過了1300韓元。21日（當地時間），受紐約股市暴跌2%的影響，KOSPI指數也下跌了1%以上。 22日，在首爾外匯市場，韓元對美元的匯率比前壹個交易日上漲9.0韓元（韓元貶值），以1304.9韓元收盤。匯率以收盤價為準超過1300韓元是自去年12月19日（1302.9韓元）以來的第壹次。當天的匯率比前壹天上漲10.3韓元，以1306.2韓元開盤，刷新了年中最高值。2日（1220.3韓元）以後，匯率在14個交易日內暴漲了84.6韓元。 韓元貶值是因為最近明顯的強勢美元趨勢。在美國物價難以控制的情況下，隨著雇傭、生產、消費等經濟指標的好轉，美聯儲將比預想的更長時間持續利率上調周期的憂慮越來越大，這壹點產生了影響。 標準普爾（S&P）全球21日發表的2月非制造業（服務業）購買管理者指數（PMI）是最近8個月以來的最高值50.5。PMI大於50意味著經濟擴張。也就是說，美聯儲為了抑制通貨膨脹，長期實行高強度緊縮的可能性增大。高盛首席經濟學家揚•哈奇烏斯在當天給投資者們的信函中預測：“美聯儲將在3月、5月、6月的例行會議上將標準利率上調0.25個百分點。” 以期貨利率預測美聯儲貨幣政策方向的芝加哥商品交易所的FedWatch也認為，截至6月，美聯儲或將連續3次上調0.25個百分點，美國基準利率在5.25~5.50%以上的可能性為73.8%。僅在壹個月前，這壹數字僅為3%。美聯儲內代表鷹派聖路易斯聯邦儲備銀行總裁詹姆斯•布爾德等表示“不排除下月上調0.5個百分點”，因此3月份邁出大步伐（上調0.5個百分點）的可能性也上升到了20%以上。 再加上最近地緣政治風險高漲，這也助長了美元的強勢。圍繞烏克蘭戰爭和中國偵察氣球等，美俄、美中矛盾越來越大，安全資產美元需求也越來越大。 隨著韓元貶值，外國投資者對國內股市的投資也停滯不前。當天，韓國綜合股價指數（KOSPI）比前壹天下跌1.68%（41.28點），以2417.68點收盤。KOSDAQ指數（創業板）下跌1.88%（14.91點），以778.51收盤。

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