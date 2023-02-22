MZ一代認為“大企業是國家代表”……企業肩上的責任更重了. February. 22, 2023 07:43. . 據調查，MZ壹代對韓國大企業的好感度比非好感高出3倍。另外，二三十歲壹代回答說，相比政府、公務員、國會、政治家，更信任企業和企業家。這是《東亞日報》采訪組與首爾大學李景默（音）教授團隊壹起，以500多名二三十歲年輕人為對象進行企業看法調查的結果。壹直以來，在大眾和政治圈擴散的反企業情緒是阻礙企業經營活動的壹大絆腳石，但作為未來壹代的青年層卻推翻了這壹結果。 特別是MZ壹代在此次調查中表示，把躋身全球壹流企業、提高國家競爭力的韓國大企業視為與在世界舞臺上書寫新歷史的孫興慜、防彈少年團等壹樣的國家代表。與海外企業相比，國內大企業的產品和服務質量好、決策速度快、革新力量高等優點被選為優點。 壹段時間以來，國內大企業對經濟增長做出了巨大貢獻，但未能得到應有的評價。在過去的各種輿論調查中，國內反企業情緒處於危險水平的結果接連不斷。這是因為，在壓縮的經濟增長過程中出現的政經勾結和特惠是非等導致了對企業的不信任。部分企業的變相繼承、集中供活等違法行為和接連發生的老板壹家的作威作福行為也提高了反感。將經濟問題視為陣營理論、敵視大企業的政界也有不少責任。 但MZ壹代表示，無法認同像過去壹樣的“敲打企業”。因為只有大企業成長，才能創造優質的工作崗位，雇傭安全網才能穩固。通過這些，還產生了克服正趨於固定化的低增長基調的力量。二三十歲人群對財閥的好感度也高於其他年齡層。最近實現新老交替的大企業領導增加了與年輕職員的溝通機會，擴大了與大眾的親密接觸。 以由MZ壹代為主軸的反感轉為好感為契機，大企業要切實糾正整個社會的反企業情緒。如果不公正慣例和越軌現象重演或反復出現，對企業的歪曲視角將永久固定，其結果可能是威脅經營活動的企業限制法。同時，當務之急是響應青年層的期待，通過果斷的投資和發掘新事業，尋找未來增長動力。不僅要創造優質的工作崗位，還要盡到與顧客、股東、地區社會共同發展的社會責任。政府也應該通過更加果斷的規制改革和勞動改革，激活企業的士氣，創造有利於創業的環境。

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