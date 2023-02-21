802萬輛！去年全體銷售車輛“每10輛中就有1輛”是電動汽車. February. 21, 2023 07:37. by 金在亨 monami@donga.com. 據調查，去年在零部件供應困難和高利率、高物價的不利因素下，全體銷售車輛“每10輛中就有1輛”是電動汽車。去年，包括IONIQ 6在內的新車上市和銷售地區擴張的現代汽車集團銷售了37.4963萬輛電動汽車，同比增長52.9%，在全球電動汽車銷量排名中占據第7位。 韓國汽車研究院20日發表了包含上述內容的《2022年全球電動汽車銷售業績分析》報告書。據報告書顯示，電動汽車在世界市場的銷量比去年同期增加了67.9%，達到802.0555萬輛。這相當於同期銷售的8063.1101萬輛整車總量的9.9%。此前，電動汽車銷售比重在2020年和2021年分別為2.9%和5.9%。 從各國來看，中國的電動汽車銷量比2021年激增了86.1%，達到507.5286萬輛，穩居世界第壹（占有率63.3%）電動汽車市場的位置。歐洲和美國分別比去年同期增加了25.5%和58.9%，共銷售了162.2895萬輛和80.2653萬輛電動汽車。去年售出16.2987萬輛（△61.2%）的韓國緊隨其後，成為全球第四大市場。 特斯拉去年在汽車公司（集團）中銷量最多，達131.3887萬輛。緊隨其後的是掌握中國內需市場的中國公司比亞迪（92.5782萬輛）和上汽集團（90.0418萬輛），分列第2、3位。現代汽車集團繼大眾（57.4708萬輛）、吉利汽車（42.2903萬輛）、雷諾日產（39.2244萬輛）之後位居第7位，比前壹年（第6位）下降了1個名次。 標榜“第二個特斯拉”並作為後起之秀進入電動汽車市場的Rivian（2.4337萬輛）、Lucid（7180輛）等創業企業的銷售只停留在了沒有達到自身生產目標和市場期待的成績上。

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