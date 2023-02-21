“學齡期人口減少-偏愛醫科大學”……首爾大學新生招生工作面臨困難. February. 21, 2023 07:37. by 朴星民 min@donga.com. 據統計，首爾內30所大學今年新增招生人數為767人，是去年（386人）的兩倍左右。有分析稱，由於學齡期人口減少和偏愛醫科大學現象，大學在招生上遇到了困難。 20日，全國164所普通大學開始對在定時招生中未能招滿的新生定員數17561人進行追加招生。其中，除去在外國民和外國人特招的招生人數為1.7439萬名，比前壹年減少了520名。空缺的89%以上發生在地方大學。這是鐘路學院分析追加招生人數的2019學年度以來規模最大的壹次。 首爾的上位圈大學也在為招收新生而苦惱。今年漢陽大學將追加招收28名（去年6名）。融合電子工學部2名、未來汽車工學部1名等政府指定為未來領域的學科也出現了人員空缺。去年沒有追加招生的中央大學和韓國外國語大學也將分別追加招收14人和24人。弘益大學（15名→85名）、國民大學（11名→54名）、崇實大學（14名→36名）、世宗大學（7名→36名）、東國大學（17名→35名）、淑明女子大學（5名→9名）、首爾市立大學（5名→8名）的招生規模也有所增加。 今年首爾大學的追加招生規模是近5年以來的最大值。首都圈京畿、仁川的追加招募人員也從去年的933名增加到了今年的1093名，超過了1000名。 追加招募人員將於22日確定，因此規模有可能進壹步擴大。鐘路學院代表林成浩（音）表示：“由於統合高考和交叉報考、偏愛醫科大學等現象，考生的連鎖移動變得活躍”，“考慮到學齡人口減少的趨勢，今後包括首爾在內的首都圈大學的新生招生難將更加嚴重。”

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