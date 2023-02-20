以露宿者的名義設立“幽靈法人”、流通1048個冒名存折的組織被查獲. February. 20, 2023 07:31. by 金基允記者 pep@donga.com. 警方抓獲了以露宿者等人的名義開設1000多個冒名存折並流通到國內外犯罪組織的犯罪團夥。通過冒名存折交易的“黑錢”約達13萬億韓元。 首爾警察廳暴力犯罪搜查隊19日表示，以涉嫌違反《電子金融交易法》和妨礙業務等罪名，將38名在3年內以露宿者等人名義開設1048個冒名存折並流通到電話詐騙、非法賭博組織等的團夥。其中，大邱地區黑社會出身的總負責人A某等6人被拘留起訴，正在接受壹審。 警方調查結果顯示，從他們流通的冒名存折中存取款的非法資金約達12.8萬億韓元。警方相關人士表示：“這是歷屆非法存折組織查獲案例中規模最大的。” 他們涉嫌在2019年6月以A某為主軸成立冒名存折流通組織後，到去年7月為止，成立了多個以露宿者為負責人的幽靈法人，以法人名義開設了1048個存折。據調查，將冒名存折借給犯罪組織，每個存折每月平均收取170萬韓元的租賃費，在3年內賺取了約212億韓元。另外，團夥以提供食宿和生活費為誘餌，拉攏露宿者，還親自運營了露宿者宿舍。

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