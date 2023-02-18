韓美將於22日在美國核潛艇基地舉行“延伸威懾”演習. February. 18, 2023 04:18. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 以假設朝鮮核攻擊為劇本的韓美“延伸威懾”手段運用演習將於22日在美國佐治亞州金斯灣海軍基地舉行。這是韓美國防部長在去年年度安保磋商中為加強延伸威懾執行力而達成協議後首次舉行的演習。據韓國軍方透露，韓國國防政策室室長許泰根、美國國防部負責東亞事務的副部長助理希爾達特·莫罕達斯以及應對核武器和大規模殺傷性武器的副部長助理理查德·約翰遜將作為兩國代表出席。負責美國核戰鬥力的美國戰略司令部和印度太平洋司令部的大部分相關人士也將出席。 金斯灣基地部署有五六艘美國海軍俄亥俄級戰略核潛艇。戰略核潛艇與“民兵3”洲際導彈、戰略核轟炸機壹起被稱為美國的三大核戰鬥力。戰略核潛艇上安裝了搭載20多枚多彈頭的核潛艇發射彈道導彈，在敵國進行核攻擊時執行核報復任務。韓國軍方相關人士表示：“我們選擇了能夠向朝鮮發出最強力的延伸威懾警告的地方作為演習場所。韓美官員正在推進演習後參觀核潛艇內部的日程。” 在這種情況下，韓國軍方表示將於3月中旬舉行“自由盾牌”韓美聯合軍演。演習不分壹、二部，將連續進行歷史最長的11天。此外，雙方還將進行“雙龍”聯合登陸演習等大規模野外機動演習。 朝鮮外務省發言人17日在談話中威脅說：“（聯合軍演）將面臨前所未有的持續性、史無前例的強烈應對。”有分析認為，朝鮮正在以聯合軍演為借口進行挑釁。韓國軍方人士表示：“正在密切關註朝鮮發射新型洲際導彈、第七次核試驗和戰略挑釁或局部武力示威的可能性。”

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