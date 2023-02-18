姜白虎兩分本壘打-高永表善投……WBC韓國代表隊在首次實戰舞臺上完勝NC隊. February. 18, 2023 04:19. by 李憲宰 uni@donga.com. 2023年世界棒球經典賽（WBC）韓國代表隊在首次實戰中取得了令人振奮的勝利。 17日，李康哲主教練（KT）率領的國家隊在美國亞利桑那州圖森的Kino Sports Complex內老兵紀念體育場舉行的與NC隊的熱身賽上，擊出長短共14支安打，以8比2獲勝。 比賽按照李教練和NC主教練姜仁權事先達成的協議，配合代表隊投手們的狀態檢查，以7局制進行。從金廣鉉（SSG）開始，7名投手不論出局數多少，都投出了25個左右的投球數，每局都投。投手們用WBC官方用球進行了首次實戰，像實際比賽壹樣使用了表面塗有泥土的球。 展現最佳投球威力的就是側肩投球手高永表（KT）。高永表在面對5名擊球手時，只讓對方擊出1個安打，取得了2個三振、無失分的成績。投球數只有16個。高永表表示，“WBC官方用球雖然有些滑，但變速球比想象中發揮得更好。我們將更加精準地調整在擊球手面前落下的變速球。” 在擊球位上，姜白虎（KT）和崔廷（SSG）展現了良好的擊球感。姜白虎在第2局面對宋銘基擊出了先發制人的2分本壘打，崔廷在第3局從崔成永那裏擊出了1分本壘打。 另外，當天為了考察試圖在本賽季後進軍美國職棒大聯盟的李政厚（Kiwoom），美職棒大聯盟球探們大舉聚集在了賽場上。據KBO透露，得克薩斯騎警隊、洛杉磯道奇隊、舊金山巨人隊、紐約大都會隊、底特律老虎隊、波士頓紅襪隊、紐約洋基隊、堪薩斯城酋長隊、芝加哥小熊隊等9支球隊的球探們觀看了比賽。當天作為頭號擊球手出場的李政厚在2次有效擊球無安打後被替換下場，球探們紛紛走出了體育場。

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