現代汽車贊助的PGA“捷尼賽思邀請賽”開幕. February. 17, 2023 07:33. by 韓載熙記者 hee@donga.com. 由現代汽車的高級車品牌捷尼賽思（GENESIS）贊助的美國職業高爾夫（PGA）巡回賽賽事（以淘汰賽方式進行的比賽）“2023捷尼賽思邀請賽”將於16日（當地時間）在美國加利福尼亞州的裏維埃拉鄉村俱樂部開幕，展開為期4天的激戰。 捷尼賽思計劃通過GV60、GV70電動化車型、G80電動化車型等共260輛的支援，幫助車輛展示及選手團的安全移動。另外，包括去年在美國市場首次亮相的GV70電動化車型在內，計劃共在賽場主要據點展示19輛汽車，宣傳商品性。 現代汽車為了向全世界宣傳捷尼賽思的高級形象，積極贊助美國、歐洲、韓國等的高爾夫巡回賽賽事。現代汽車集團會長鄭義宣親自出席了頒獎典禮，在幾場大賽上下了很大功夫。 捷尼賽思邀請賽是現代汽車集團連續7年贊助的比賽。特別是，“高爾夫皇帝”泰格•伍茲（美國）時隔7個月重返PGA巡回賽賽場，因此備受關註。據悉，伍茲之所以決定出戰，是因為他與鄭會長的深厚交情。 大賽總獎金規模比去年增加了800萬美元（約103億韓元），增至2000萬美元（約257億韓元）。冠軍獎金為360萬美元（約46億韓元）。冠軍將另外獲得捷尼賽思的GV70電動汽車車型作為獎品。另外，在14號洞和16號洞首位達成壹桿進洞的選手和他的球童都能獲得壹輛捷尼賽思汽車。

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