韓國政府：“到2027年為止，將培育10萬億韓元規模的綠色生物產業”. February. 17, 2023 07:33. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 農林畜產食品部16日表示，將推進“綠色生物產業培育戰略”，目標是到2027年培養國內產業規模10萬億韓元、出口5萬億韓元、獨角獸企業15家。綠色生物是在農業生命資源中應用生命工學技術，為農業和整個前、後方產業創造附加價值的新產業。 政府計劃到2027年為止，利用阿聯酋主權財富基金及政策金融支援新生企業的綠色生物專用基金籌集1000億韓元以上。計劃通過這壹措施，支援種子、微生物、獸藥、昆蟲、天然物、食品材料等6大領域的企業。 政府將支援反映企業需求的項目型研發和革新技術開發，培養以風險創業為中心的融合人才，與此同時，還將在全羅北道益山市和慶尚北道浦項市、江原道平昌郡等地建立綠色生物風險校園，為風險企業支援試制品開發、市場營銷、研究設施。

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