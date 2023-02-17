“少食長壽”找到了科學依據. February. 17, 2023 07:33. by 田南赫記者 forward@donga.com. 韓國國內研究組發現了證明“長壽的秘訣在於少食”的科學根據。韓國生命工學研究院老化融合研究團的權恩秀博士及其帶領的研究組16日表示，成功查明了限制葡萄糖攝取可以延長壽命的分子機制。 葡萄糖被用作活生物體最重要的能量，但研究表明過量攝入會加速衰老。但是相反，關於減少葡萄糖攝取時老化是否延緩的研究不足。 研究組表示，對主要用於老化研究的生物—秀麗隱桿線蟲（Caenorhabditis elegans）限制葡萄糖攝取的結果，參與能量調節的蛋白質被激活，壽命增加。也就是說，秀麗隱桿線蟲攝取降低葡萄糖合成能力的大腸桿菌後，由脂肪組成的細胞膜的流動性增加。如果老化，構成細胞膜的脂肪成分就會發生變化，流動性就會減少。也就是說，如果攝入葡萄糖較少的食物，可以防止老化導致的流動性損傷。 研究組發現，引起阿爾茨海默癡呆癥的秀麗隱桿線蟲能有效限制葡萄糖的攝取，從而延緩疾病發展進程。這表明，如果少攝取葡萄糖，也有助於其他老化相關疾病。 研究負責人權博士表示：“此次研究成果是世界上首次通過遺傳學方法接近飲食和老化之間的關系”，“將進壹步發掘引起壽命延長效果的因子，為開發能夠無副作用地調節老化的飲食限制技術做出貢獻。”

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