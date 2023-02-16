正義應當如此. February. 16, 2023 07:44. . 什麽是正義？這也是邁克爾•桑德爾教授寫的世界暢銷書的題目，古代人也曾提出過這個問題。希臘哲學家柏拉圖認為，國家存在的目的在於實現正義。17世紀荷蘭畫家加布裏埃爾•梅曲將正義的形象用壹幅畫（《正義的勝利》•1651~1653年左右•照片）表現了出來。 畫面中，身穿白色禮服的正義女神與天使們壹起登場。她蒙著眼睛，右手拿著劍，左手拿著秤。腳下是壹個衣衫襤褸的年輕男子，痛苦地倒在地上。面具也脫落了，手裏拿著標尺。打開的錢包裏放著很多硬幣。女神踐踏的男人是把貪婪和欺騙擬人化。被錢蒙蔽了雙眼，欺騙了多少人，天使向他出示了文件等。右邊的畫面是抱著嬰兒的女人和少年跪在地上。頭戴哀悼面紗的女人是寡婦，身穿紅色衣服的少年是孤兒。她們似乎向女神傾訴自己的苦衷。正義女神用刀懲罰貪欲，向寡婦和少年舉起公正的天平。這是保護的姿態。 其實這幅畫是畫家反映自己人生的。梅曲在出生那年失去了當工人的父親。當時，即使沒有父母壹方，也是孤兒。母親曾是貧困的助產士，雖然帶著三個子女再婚，但四次成為寡婦。幸運的是，當時的寡婦們得到了公共慈善機構的資助。梅曲從19歲開始作為專業畫家活動，畫這幅畫是在22歲左右。對於貧窮的青年畫家來說，雖然這個世界不是那麽容易，但正如題目壹樣，他相信正義會勝利，因此才能挑戰並取得成就。也許這幅畫是畫家對《正義是什麽》的答案。懲罰壞人，保護好人，對任何人都公平，這就是正義。這是壹幅讓我們反問我們生活的世界是否比柏拉圖時代、17世紀的荷蘭更公正的畫。

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