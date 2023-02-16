中國將從18日起恢復向韓國人發放短期簽證. February. 16, 2023 07:45. by 金祺容 kky@donga.com. 中國決定從18日開始解除對韓國人發放短期簽證的限制措施。這是對此前韓國政府恢復發放為防止新冠疫情再次擴散而中斷的中國人短期簽證的回應。 中國駐韓大使館15日在社交媒體微信上發布公告稱：“中國駐韓大使館及總領事館將從18日開始以韓國國民為對象重新發放中國短期簽證。”中國移民管理局還表示，在允許經由中國前往第三國的外國人在相關經由城市免簽證滯留3天或6天的項目中排除韓國人的措施也將恢復。 此前，中國從1月10日起中斷了對韓國人的短期簽證發放。韓國考慮到中國國內新冠確診患者劇增等情況，從同月2日起中斷向中國人發放短期簽證，因此中國采取了報復措施。此外，在途經中國時無需簽證就可以在途經地停留3天或6天的項目中，也把韓國人排除在外。當時中國外交部發言人汪文斌施壓稱：“希望盡快取消對中國的歧視性限制措施。” 韓國政府上月底決定把限制發放中國人短期簽證的措施延長到2月，但後來認為中國的新冠疫情擴散趨勢已經觸頂進入穩定化階段，從11日起重新發放中國人短期簽證。 雖然兩國間短期簽證的發放已恢復正常，但當初預定的航班增編尚未實現。中國當局5日公布的中國人可以赴海外團體旅行的國家名單中沒有包括韓國。預計兩國國民正常往來還需要壹段時間。

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