“5大銀行-3大通信”壟斷體制將被打破. February. 16, 2023 07:45. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹錫悅總統15日指示相關部門：“為了強化壟斷體制的銀行和通信業界的實際競爭體系，要制定特別措施進行報告。”總統室和政府為了打破被稱為“競爭無風地帶”的5大銀行和3大通信公司的壟斷體制，甚至計劃打開新市場參與者進入市場的方案，營造競爭環境。 總統經濟首席秘書崔相穆表示，尹錫悅當天在龍山總統室舉行的第13次緊急經濟民生會議上向金融委員長、金融監督院長、科學技術信息通訊部長下達了上述指示。他表示：“金融圈和通信領域服務的公共財產性質很強，根據政府的特許，正在維持寡頭壟斷形態。”總統室核心相關人士表示：“尹總統壹直強烈鼓勵制定對策，改善壟斷體制帶來的利潤歸企業所有、消費者效用得不到改善的情況。” 當天，尹錫悅向金融界表示：“銀行產業的壟斷弊端很大。為了緩解金融負擔，銀行（為了緩解消費者的金融負擔）需要減少存貸利差，同時還要努力保護脆弱的借主。”對於通信費問題，他指示：“要擴大通信費選擇權，促進通信市場競爭。要細分通信費用區間，減輕國民的通信費用負擔。”尹錫悅要求，在SK電信、KT、LG U+等3家通信公司實際上壟斷的通信業界引導競爭，擴大消費者的便利性。 政府正在打破以新韓銀行、KB國民銀行、韓亞銀行、友利銀行、NH農協銀行等5大銀行為中心的壟斷體制，制定提高競爭力的方案。 政府核心相關人士表示：“如果不能制定為營造實質性競爭環境的改善對策，可能會推進為進入新市場建立新銀行的方向。”據悉，為了促進通信市場的競爭，還將討論誘導第四家移動通信公司進入市場的方案。總統室相關人士解釋說：“這是為了尋找解決壟斷體制弊端的方案。”

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