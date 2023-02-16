俯式冰橇鄭勝基， 在世界杯最終第8站比賽上首次挑戰金牌. February. 16, 2023 07:44. by 任寶美 bom@donga.com. 韓國俯式冰橇選手鄭勝基（24歲•江原道廳•照片）將於17日在拉脫維亞西古爾達舉行的國際有舵雪橇和俯式冰橇聯合會（IBSF）世界杯最終第8站比賽中挑戰成人舞臺的首個冠軍。 在本賽季開幕之前，韓國俯式冰橇並沒有受到太大關註。因為在過去10年裏作為王牌活躍的2018平昌冬奧會金牌得主尹誠彬（29歲）在本賽季選擇了休息。但是鄭勝基在世界杯前三站比賽中依次獲得了第2、第2、第3名，在第3站比賽結束後還曾壹度登上了世界排名第1的位置。 韓國有舵雪橇和俯式冰橇國家代表隊總教練趙仁浩（音）解釋說：“如果說尹誠彬是天才型選手，那麽鄭勝基就是依托具備壹定程度的體系取得結果的選手。”鄭勝基在初中3年級時才入門俯式冰橇。出生在京畿坡州的他為了專心於俯式冰橇，說服父母讓自己轉學到江原平昌大關嶺中學，之後進入了國內唯壹的設有有舵雪橇和俯式冰橇部的尚誌大關嶺高中。與尹誠彬高中3年級時第壹次開始俯式冰橇相比，鄭勝基算是接受了系統的管理。趙總教練表示：“鄭勝基雖然獲得過世界第壹，但是還沒有獲得過壹站世界杯比賽的冠軍，所以很饑渴”，“因為是更換裝備後進行的第壹個賽季，所以初期很有負擔，但現在他正在享受比賽。” 特別是本賽季最後壹場比賽的西古爾達賽道是鄭勝基在世界杯上獲得首枚獎牌的地方。鄭勝基繼2021~2022賽季第6站比賽當時借助主場優勢進行比賽的拉脫維亞的托馬斯、馬丁斯•杜庫爾斯兄弟之後，位居第三。包括上賽季在內，在世界杯綜合排名中11次占據第1位的“傳奇弟弟”馬丁斯已經退役，而作為衛冕冠軍的哥哥托馬斯雖然沒有宣布退役，但也沒有參加本次比賽。如果目前世界排名第5位的鄭勝基在本站世界杯上奪冠，賽季綜合排名有可能升至第3位。 本賽季鄭勝基在從青少年時期開始積累了很多經驗的北美賽道上舉行的世界杯第1~3站比賽中都獲得了獎牌。在加拿大惠斯勒舉行的第壹站比賽中，鄭勝基以0.01秒之差將冠軍拱手讓給了馬庫斯•懷特（32歲•英國）。來到相對經驗不足的歐洲賽道舉行的德國溫特堡第4站比賽中，鄭勝基僅排在第13位。但是鄭勝基在奧地利因斯布魯克賽道上舉行的第7站比賽中獲得了第2名，獲得了本賽季第4枚世界杯獎牌。鄭勝基在上個月舉行的瑞士聖莫裏茨世界錦標賽上也獲得了銅牌，繼續著獎牌行進。

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