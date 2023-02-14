1890年代傳教士穿著韓服舉行花甲宴，適應朝鮮生活. February. 14, 2023 07:45. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 日本帝國主義強占時期傳教士、僧人、寺廟等面貌和生活狀況的相冊接連出版。 首爾歷史博物館上月發行的《100年前傳教士的首爾生活》從收藏在美國普林斯頓神學院的4000多件“莫菲特韓國收藏品（Moffett Korea Collection）”中選出了160多件。莫菲特韓國收藏品是舊韓末期和日本帝國主義強占時期在首爾進行傳教活動的塞繆爾•A•莫菲特（Samuel Austin Moffett）傳教士和他的家人、同事們收集的資料。雖然莫菲特韓國收藏品被教會史研究人員介紹過壹部分，但公開包含1890年代首爾風景和傳教士的生活面貌尚屬首次。特別是在《首爾生活》篇中，可以生動地了解傳教士在陌生的異地生活了30~40年，是如何適應的。傳教士為了融入韓國文化，還以韓國式花甲宴的形式舉辦了60歲生日派對，並全部身穿韓服出席。其中還包含了1911年朝鮮總督府逮捕105名獨立運動家的“105人事件”公審照片等韓國近代史上具有意義的照片。 最近東國大學佛教學術院出版的《用照片讀取的近現代韓國佛教》中，可以看到19世紀末寺廟面貌和清算日式佛教，尋找真正的修行空間和修行者的面貌的佛教界的變化。其中還包括日本帝國主義強占時期金剛山神溪寺，與現在不同，與首爾弘濟川邊碎石地相連的玉泉庵磨崖菩薩坐像（首爾西大門區弘智門路）。6•25戰爭時期，神溪寺被燒毀，只留下大雄寶殿前的3層石塔，但以2000年6•15共同宣言為契機，南北共同推進復原工作，2004年復原了14個殿閣。在通過20世紀50年代的佛教凈化運動，為今日的韓國佛教打下基礎的大法師們、受戒之後的僧人們、結束安居（僧人集體閉門修）和勇猛精進的僧人的團體照中，尋找日後引領韓國佛教界的大法師們也很有趣。

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