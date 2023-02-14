俄羅斯的大攻勢. February. 14, 2023 07:45. . 俄羅斯-烏克蘭戰爭已經過去壹年了。之前預測的最糟糕的情況是長期消耗戰。西方主要國家和中國、伊朗等俄羅斯友邦也間接參與了這場戰爭。這種方式的壞處是，隨著戰爭持續時間延長，支援國即使不受物理沖擊，也要因嚴重的內傷和後遺癥而受苦。這場戰爭將以這樣的特點載入世界史。 去年俄羅斯的戰略和戰術錯誤太明顯了，所以很容易預測。對歷史學持懷疑態度的人說：“人類有沒有通過歷史的教訓，不再重復同樣的錯誤？”雖然聽起來有些令人沮喪，但去年的俄羅斯表現出了其精髓。他們甚至無視在該土地上自己攤開的第二次世界大戰的教訓。 這次攻勢難以預料。首先，交戰雙方對戰力的信息過於有限。更困難的部分是俄羅斯表現出多大的變化。以戰車為先導，大兵力在平原上疾馳的大攻勢，空中和地面、支援、後勤能力要精準配合。但是，雖然30萬人看起來像大兵力，但30萬人卻無法發動這種攻擊。如果不集中於戰術目標，分散進攻，效果會更加差。雖然攻勢的效果在初期看起來像是要奪取勝利，但戰爭持續能力和精準度會迅速下降。 大攻勢是虛張聲勢，如果集中於特定戰術目標，在初期就會展現出優勢。但是戰術和後勤運用能力仍然不成熟。這種能力絕對不可能在短期內提高。如果是這樣，就應該用火力和人海戰術來推進，但這也會迅速耗盡戰爭持續能力。 俄羅斯的戰略目標是最撲朔迷離的。俄羅斯方面的壹線指揮官似乎也不知情。也許眼下目標是，直到西方經濟停滯不前、西方援助中斷為止，進行體力戰。那麽，即使現在很難預測，只要攻勢開始，戰況就會變得容易預測。雖然全世界都會因痛苦而嘆息。

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