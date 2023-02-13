入侵烏克蘭壹年，普京正在進行“自取滅亡的戰爭”. February. 13, 2023 07:44. . 俄羅斯軍隊最近對烏克蘭南部和東部進行導彈和無人機攻擊，加強了攻勢。有觀察人士說，在入侵烏克蘭壹周年（24日）前夕，俄羅斯在前線部署了大量戰車和步兵部隊，可能是正式啟動春季大攻勢。雖然這是俄羅斯總統普京想在開戰壹周年之際取得可視性軍事成果，宣傳其正當性，但由於烏克蘭軍隊的有效反擊，未能取得任何進展。 因俄羅斯獨裁者的“最短時間勝利”的錯覺和誤判開始的烏克蘭戰爭，在壹年多時間裏壹直處於膠著狀態，陷入了不知何時會結束的泥潭。過去壹年的殘酷結果如實地反映了戰爭的暴力和野蠻屬性。據推測，俄羅斯和烏克蘭兩軍傷亡人數共達20萬人。烏克蘭全境荒廢，30%的國民淪為難民。據悉，誤炸和屠殺造成的平民傷亡人數也將接近1萬人。 阻止世界最多核武器擁有國、世界第二大軍事強國的俄羅斯的侵略戰爭，最重要的是以總統澤連斯基為中心團結在壹起的烏克蘭國民的抗戰意誌。越來越依賴雇傭兵的俄羅斯軍隊無法抵擋“國民的軍隊”。如果國際社會給予這樣的烏克蘭支持和聯合，烏克蘭也給出了回應。因普京核戰爭威脅等在克制直接參戰、直接介入的同時，還支援戰車。支援戰鬥機也只是時間問題。 烏克蘭戰爭在日益激化的新冷戰氛圍中，使民主陣營和獨裁陣營的對決格局更加明顯。特別是普京蹂躪主權戰爭進壹步鞏固了西方民主陣營的團結。芬蘭和瑞典等中立國家正在加緊加入北大西洋公約組織，前蘇聯成員的中亞國家也開始“脫離俄羅斯”。今後俄羅斯的國際孤立和戰爭資源的枯竭也會加快。 盡管如此，戰爭何時才能結束還是未知數。只要烏克蘭不接受“無勝負”的停戰，只要普京政權在俄羅斯面臨崩潰危機不明顯，就很有可能成為歷時多年的消耗戰。不過，對長期戰感到焦慮的會是俄羅斯。只要烏克蘭國民的堅定意誌和國際社會的聲援和援助持續下去，普京就只會進行無法戰勝的“自取滅亡戰”。

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