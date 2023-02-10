朝鮮閱兵式上的“核世襲”幻覺表演，只會助長饑餓人民的幻滅. February. 10, 2023 07:52. . 朝鮮8日迎來人民軍創建75周年，在平壤金日成廣場壹帶舉行的夜間閱兵式上，洲際導彈和戰術核武器運用部隊登場。還從現場捕捉到了疑似使用固體燃料發動機的新型洲際導彈的中遠程導彈。朝鮮媒體宣傳稱“這是我國最大的核攻擊能力展示”。國務委員長金正恩身著讓人聯想起爺爺金日成的禮帽和大衣出席了閱兵式，並帶著被稱為“尊敬的孩子”的女兒和夫人李雪主。 此次閱兵式是宣傳核武裝和四代世襲相結合的21世紀專制君主體制的巨大表演。在華麗的燈光下，各種部隊的行進和群眾演示的文字、噴氣式飛機的飛行表演等華麗的看點和被稱為“萬能寶劍”的各種戰略戰術核武器，發出了好戰的信息。去年壹直以多種形態的挑釁提升軍事緊張的朝鮮近期計劃發射偵察衛星和進行第七次核試驗。這等於通過此次武力示威，再次明確了今後將繼續維持對韓、對美對抗局面的意思。 同時，金正恩還讓自己的女兒坐在主席臺上，將金氏政權世代世襲視為既定事實。雖然現在認為其女兒被確定為接班人還為時過早，但向國內外發出了無論是誰都要接受金氏家族繼承的明確信息。金正恩已經帶著女兒參加了洲際導彈試射現場等核導彈開發宣傳場。在前壹天的建軍節紀念宴會上，讓女兒坐在最中間，強調“革命第壹代的靈魂和使命在5歲、6歲的今天也沒有改變”，強調“不斷延續的偉大繼承”也是出於同樣的原因。 在金正恩為炫耀核武裝和世襲正當化進行舞臺表演的背後，還留有衣不蔽體、食不果腹的居民們的痛苦和不滿，不知何時會爆發的定時炸彈。金正恩政權為了籌集統治資金和核開發費用，動員了黑客入侵虛擬貨幣等各種手段，但連居民們的吃飯問題都沒有得到解決。最近，據說生活水平比較高的開城每天也有數十人餓死。華麗的表演雖然能暫時吸引居民的眼球，但也不能填飽空癟的肚子。出現在幻覺之後的，是幻滅、絕望和叛離。

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