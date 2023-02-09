現代汽車集團在美國獲得“2023最佳汽車”4個獎項. February. 09, 2023 07:47. by 李建赫 gun@donga.com. 現代汽車集團8日表示，在美國在線汽車評價網站“Cars.com”發表的“2023最佳汽車大獎”6個部門中，在4個部門成功獲獎。 該獎項由Cars.com編輯們綜合評價新推出的2023年汽車，選出△年度車 △家庭用車 △電動汽車 △高檔車 △皮卡 △運動型多功能車（SUV）等獲獎作品。 起亞極睿（NIRO）在綜合評價中獲得最高分，被選為年度最佳汽車。在經濟性和設計方面得到了很高的評價。Cars.com作為獲獎理由表示：“混合動力車、插電式混合動力車、電動汽車等所有產品線都具備了較高的經濟性。SUV等外觀上可以選擇顏色的個性C-PILLAR、幹練的內部設計也是得到高評價的因素。” 起亞嘉華（CARNIVAL）的安全及便利配置和充足的空間得到認可，被選為最佳家庭用車。現代IONIQ 5憑借快速充電系統等革新技術，在電動汽車領域成功獲獎，捷尼賽思（GENESIS）G90憑借優雅的設計和新技術，在高檔車領域成功獲獎。現代汽車集團表示：“今後將竭盡全力提供具有優秀品質和高安全性的車輛。” 此外，福特汽車的F-150 Lightning在皮卡部門獲獎，吉普大切諾基在SUV部門折桂。

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