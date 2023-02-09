時隔82年回歸的傑作. February. 09, 2023 07:47. . 卡爾•拉爾森是瑞典的國民畫家。去瑞典國立美術館就能看到他的代表作，不是在展示室，而是展示在中央大廳的墻壁上。因為這是反映瑞典的歷史和傳說的壁畫系列作品。雖然是美術館委托的壁畫，但最後壹幅畫是在完成80多年後設置的。到底有什麽故事呢？ 《嚴冬的犧牲》是瑞典美術史上爭議最大的作品。因為該作品描寫了北歐傳說中的瑞典國王多馬爾德為躲避嚴冬饑荒而舉行人身供養儀式的場面。畫中的背景是古代挪威的信仰中心烏普薩拉神廟（Temple at Uppsala）。用金裝飾的豪華神殿供奉著三位神，分別是主管饑荒•瘟疫（天神索爾）、戰爭（戰神倭丁）、婚姻（愛神弗莉加）的神。其中，負責饑荒和瘟疫的神的力量最大，如果國家發生饑荒，就會把活人作為祭品獻給他們。正在進行儀式的祭司面前擺放著白色的布袋。裏面肯定有被活生生拉過來的替罪羊。紅鬥篷的執行者準備用刀刺替罪羊，國王猛地起身，自己脫下了衣服。因為不能再犧牲百姓了，所以命令他們殺死自己。國王裸體登場，講述人身供養這壹迷信主題，必然會引發爭議。 在美術館被拒絕的畫作最終歸他人所有，畫家也離開了人世。1983年幹脆被賣到了日本。但在1992年瑞典國立美術館開館200周年紀念拉爾森限定展示會時，這幅畫才得以展出。為了觀看從日本借來的這幅畫，足足有30萬人蜂擁而至。到處都出現了壹定要把該畫帶回瑞典國內的聲音。 經過數年的努力，畫作再次歸瑞典所有，1997年終於回歸原位。這距因錯誤判斷而被拒絕已過去82年之久。現在，畫的主題不壹樣了。為了保護百姓而犧牲自己的國王。畫家想要傳達的信息不也是這個嗎？

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