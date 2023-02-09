“2030年世界杯將在南美舉行”……烏拉圭、阿根廷、智利、巴拉圭四國宣布聯合申辦. February. 09, 2023 07:47. by 金培中 wanted@donga.com. 1930年舉辦第壹屆世界杯的烏拉圭等南美4個國家為了聯合申辦2030年世界杯而攜手合作。 烏拉圭、阿根廷、智利、巴拉圭4國的體育部長和足協主席7日在阿根廷的埃塞薩舉行記者招待會，正式宣布四國將聯合舉辦2030年世界杯。南美足聯主席亞歷杭德羅•多明格斯表示：“國際足聯（FIFA）為了慶祝（世界杯）足球誕生的地方，必須在這裏舉行2030年世界杯大會。南美人對足球的熱情不亞於任何人。”4個國家足球代表們強調了世界杯100周年這件事。在西班牙語中打出“壹起2030（2030 JUNTOS）”口號的4個國家異口同聲地表示：“應該回到大賽開始的地方。”如果4個國家被確定為舉辦地，將在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行揭幕戰，決賽將在烏拉圭首都蒙得維的亞舉行。 沙特阿拉伯也正在推進與埃及、希臘壹起聯合舉辦世界杯。美國政治媒體《政客》7日報道說，沙特阿拉伯王儲穆罕默德•本•薩勒曼承諾，如果希臘和埃及同意聯合舉辦，將承擔所有舉辦費用。取而代之的是，本•薩勒曼王儲提出了75%的世界杯比賽要在沙特阿拉伯舉辦的條件。 西班牙和葡萄牙於去年6月正式宣布聯合申辦。此外，正在推進讓正在與俄羅斯展開戰爭的烏克蘭以“邀請舉辦國”的形式參加。烏克蘭要想具備主辦國資格，必須在世界杯舉行之前結束戰爭，具備世界杯基礎設施。 宣布或計劃申辦2030年世界杯的候選舉辦地有很多聯合舉辦。截止到去年共舉辦了22屆世界杯，而聯合舉辦的世界杯只有2002年韓日大賽壹次而已。2026年世界杯的參賽國將從目前的32個國家增加到48個國家，由美國、加拿大、墨西哥三國聯合舉辦。隨著參賽國家的增加，需要很多賽場和費用。因此，以實際利益和和解的名義，減少費用負擔的聯合舉辦或將成為壹種趨勢。 2030年世界杯舉辦地將在今年年末決定投票程序後，在明年5月的FIFA總會上作出最終的決定。

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