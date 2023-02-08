鳳凰城公開賽總獎金翻了壹番多，達到251億韓元……本周100萬名遊客將聚集該地. February. 08, 2023 07:49. by 李憲宰 uni@donga.com. 最近，美國亞利桑那州鳳凰城（菲尼克斯）國際機場因起飛和降落的飛機變得異常忙碌。因為，為觀看本周在附近舉行的兩場大型體育賽事的遊客們正陸續湧向鳳凰城。 13日將舉行美國職業橄欖球聯盟（NFL）決賽“超級碗（Super Bowl）”。堪薩斯城酋長隊和費城老鷹隊將在格倫代爾的州立農場體育場展開對決。擁有6.34萬個座位的該體育場最多可容納7.03萬人。 9日，高爾夫球迷最喜愛的比賽之壹—美國職業高爾夫（PGA）巡回賽WM鳳凰城公開賽將在斯科茨代爾的TPC斯科茨代爾（71桿）球場開幕。該比賽與其他高爾夫比賽不同，在比賽進行過程中也會允許觀眾飲酒、助威、噓聲等。因此，被稱為“高爾夫解放區”的該大賽每年都會吸引數十萬名球迷前往現場觀賽。去年也聚集了超過70萬名的高爾夫觀眾。 這是繼1996年、2008年、2015年之後，第4次在鳳凰城附近舉行鳳凰城公開賽和超級碗比賽。據當地預測，本周該地區將聚集100萬名遊客。 本來就很有人氣的鳳凰城公開賽今年之所以更加受到關註，是因為該賽事升級為PGA巡回賽的“特級賽事”。 去年賽事總獎金為820萬美元（約103億韓元），今年增至2000萬美元（約251億韓元），翻了壹番多。僅冠軍獎金就達360萬美元（約45億韓元）。沙特阿拉伯資本贊助的LIV邀請系列賽（LIV）去年成立後，選手們紛紛離開，PGA巡回賽方面將2022~2023賽季全部47個大賽中的17個（包括4大滿貫賽事）指定為“特級賽事”，並大幅增加了獎金。 今年1月舉行的哨兵冠軍賽（Sentry Tournament of Champions•總獎金1500萬美元）只有前壹年的冠軍才能參加，因此此次鳳凰城公開賽實際上是今年的第壹場特級賽事。因此，世界排名前20位的選手中有18人將參加該比賽。只有轉移到LIV的卡梅倫•史密斯（第4位•澳大利亞）和選擇本周休息的威爾•薩拉托裏斯（第8位•美國）將缺席。 最受關註的選手是世界排名第壹的羅裏•麥克羅伊（34歲•北愛爾蘭）。去年10月在希傑杯上奪冠的麥克羅伊將鳳凰城公開賽選為今年PGA巡回賽的首場參賽比賽。麥克羅伊在上個月30日登上了DP世界巡回賽HERO迪拜沙漠精英賽的冠軍寶座等，依然保持著良好的擊球感覺。 世界排名第二的斯科蒂•舍夫勒（27歲•美國）和排名第三的瓊•拉姆（29歲•西班牙）也是鳳凰城公開賽的冠軍熱門候選人。該大賽衛冕冠軍舍夫勒將挑戰大會兩連冠和重返世界第壹。而畢業於亞利桑那州立大學並生活在該地區的拉姆在本賽季的PGA巡回賽上取得了2場勝利，正在乘勝前進。 韓國選手有任成宰（25歲）、金柱亨（21歲）、金時元（28歲）、李京勛（32歲）等4人參賽。在預測大賽冠軍候選人的力量排名中，任成宰排在第9位，金柱亨排在第12位。李京勛在2021年該大賽上獲得了亞軍。 原本打算通過星期壹的預選賽參加比賽的老將姜成勛（36歲）因“圓石灘AT&T職業-業余配對賽”因天氣惡劣等原因晚壹天結束比賽，未能如願。姜成勛緊急趕赴菲尼克斯，但由於飛機在開球前30分鐘才能著陸，因此他肯定趕不上比賽了。

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