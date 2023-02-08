實踐性憐憫. February. 08, 2023 07:48. . 溫暖的故事，即使反復聽每次也都覺得很不錯。《三國遺事》中出現的“正秀師 救冰女”故事，即叫正秀的僧人拯救在嚴寒中將要死去的女人的故事就是這樣的故事。這是在寒冷的冬天發生的溫暖的故事。 因為是新羅哀莊王時期，所以這是距今1200多年前發生的事情。天黑了，僧人正忙著回到自己的寺廟。那是壹個非常寒冷的冬天。但是經過壹座寺廟前，乞丐女人生完孩子後躺著，看起來馬上要死了。他不由自主地摟住女人的身體，讓她的身子熱起來。隨著時間的流逝，女人的身體裏充滿了溫暖。托爾斯泰的小說《主人和仆人》中也有類似的場面。主人看到仆人在雪中即將死去的樣子，用自己的身體覆蓋仆人的身體，救下了仆人。《三國遺事》中的僧人處於更加尷尬的狀況。對方不是男人，而是剛生完孩子的女人。但是，沒有時間去考慮這些。從某處湧出的憐憫之情讓他去擁抱女人的身體。也就是說，憐憫超過了自己的想法。如果是托爾斯泰，某個存在會命令他去擁抱女人的身體，並表示他很樂意服從。可以說是服從了絕對者的倫理命令。不管怎樣，大師溫暖的心，不，救活了身體快要死去的女人。女人醒來後，感到尷尬的僧人脫下自己的衣服為她蓋住，然後急忙離開了那裏。他赤身露體，暈頭轉向地奔向了遠方的寺廟。然後蓋上草苫子，在寒冷中瑟瑟發抖地度過了夜晚。 《三國遺事》在這裏結束了故事，並簡短地傳達了正秀僧人成為哀莊王的國師的事實。他之所以能成為國王的導師，並不是因為高深的學識和學問，而是因為實踐性的憐憫。交出自己的衣服，赤身裸體奔跑，蓋著草苫子過夜的實踐性憐憫，在其耀眼的身姿面前，再高的學識和學問也會變得蒼白。

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