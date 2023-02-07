MZ壹代勞動協議體出臺，應代替理念偏向的工人運動. February. 07, 2023 07:41. . 以青年層為主軸的MZ壹代工會最近決定成立“刷新勞動者協議會”。參與的工會有首爾交通公社的“正確工會”、LG電子的“以人為中心的白領工會”等8處。雖然工會成員的年齡層多種多樣，但核心是30多歲。向往“公正和雙贏”的工人運動的青年工會擺脫了民主勞總和韓國勞總兩大工會的陰影，正在提高聲音。 MZ工會的聯合動向之所以受到關註，是因為其目標是摒棄理念偏向，集中於提高工會成員權益等工會本來的功能。MZ工會被以中老年、制造業現場工人為中心的現有工會所掩蓋，未能獲得發言權的青年、白領勞動者為中心。剛開始是從對獎金決定過程提出不滿等開始的。但現在反對與外部勢力聯系的政治罷工等過激鬥爭，正在向獲取勞動者實利的方向進化。 他們從對各種懸案的反應開始，就與現有工會不同。作為勞動改革的壹環，對於政府推進的工會會計賬簿公開，民主勞總、韓勞總強烈反對，稱“這是侵犯工會自主權”。相反，MZ工會表示，“會計透明性是理所當然的事情”，自發地詳細公開詳細到幾千韓元單位的工會費使用明細。去年底發生民主勞總“貨物聯盟”拒絕運輸事件時，首爾地鐵工會考慮到年輕工會成員的反對，曾急忙結束了聲援罷工。 青年們對工會的看法也發生了變化。《東亞日報》采訪組以MZ壹代為對象進行的輿論調查中，74%的應答者表示，“工會的政治活動不合適”。65%的人回答稱，“在創造青年就業崗位方面，（現有）工會的作用是負面的”。MZ工會協議體代表強調：“核心價值是與公司共贏、公正評價”，正確理解了青年壹代勞動者的心情。 MZ工會協議會所屬工會成員人數還只有5000名左右。這不及123.8萬名韓勞總和121.3萬名的民勞總的1%。在公司內部，被兩大工會排擠，連工資、團體協商桌都坐不上。但是，同意他們意願的青年工會成員很有可能還會增加。希望他們能給延續數十年的韓國矛盾的勞資關系註入共贏、合作的新風。

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