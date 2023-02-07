BTS連續3年獲得格萊美獎提名，但遺憾未能獲獎. February. 07, 2023 07:41. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 防彈少年團（BTS•照片）連續3年入圍美國最具權威的大眾音樂頒獎典禮格萊美頒獎典禮的提名名單，但遺憾未能獲獎。 5日（當地時間），在美國洛杉磯（LA）Crypto.com球館舉行的第65屆格萊美頒獎典禮上，防彈少年團入圍3個部門的提名名單。憑借與英國樂隊“酷玩樂隊”的合作曲《My Universe》入圍“最佳流行二人組鱷組合表演”部門，憑借《Yet To Come》入圍“最佳MV”部門。另外，隨著包括《My Universe》在內的酷玩樂隊的第9張專輯《Music Of The Spheres》入圍格萊美四大本賞之壹的“年度最佳專輯”提名名單，防彈少年團也被列入伴唱歌手和歌曲創作者（RM、Sugar、J-Hope）名單。 但是競爭者們卻非常強大。“最佳MV”獎由泰勒•斯威夫特的《All Too Well: The Short Film》獲得。防彈少年團連續3年入圍提名名單，備受期待的“最佳流行音樂鱷二人組表演”部門由演唱《Unholy》的薩姆•史密斯和金•佩特拉斯獲得。四大本賞“年度唱片”、“年度專輯”、“年度歌曲”、“最佳新藝術家”獎分別頒給了裏佐、哈裏•斯泰爾斯、邦妮•蕾特、薩瑪拉•喬伊。 創下歷史最高紀錄的是碧昂斯。憑借去年發行的第7張專輯《文藝復興Renaissance》獲得9個部門提名的碧昂絲在“最佳舞曲鱷電子專輯”、“最佳R&B歌曲”、“最佳傳統R&B表演”、“最佳舞曲鱷電子錄音”等4個部門獲獎。至此，她共獲得32座獎杯，成為格萊美歷史上獲獎次數最多的歌手。 另外，美國總統喬•拜登的夫人吉爾•拜登女士親自擔任格萊美“最佳社會變革歌曲”（Best song of social change）部門的頒獎嘉賓，吸引了人們的視線。伊朗創作歌手謝爾賓•哈吉普爾獲得了該獎項。

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