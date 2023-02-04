權純雨將在戴維斯杯第壹單打比賽中與博格斯對決. February. 04, 2023 07:56. by 黃奎引 kini@donga.com. “當然會有負擔感，但因為是在韓國舉行的比賽，所以決定享受壓力。” 韓國男子網球招牌選手權純雨（26歲•唐津市廳•世界排名第61位）3日在首爾松坡區奧林匹克公園室內網球場舉行的2023戴維斯杯最終預選賽對陣抽簽結束後做出了上述表示。 戴維斯杯是國際網球聯合會（ITF）主辦的男子國家對抗賽，韓國將於4、5日在奧林匹克公園室內網球場與比利時爭奪世界組（16強）的出線權。從1960年開始參加該比賽的韓國繼1981年、1987年、2008年之後，去年也成功晉級了世界組。 韓國要想在參加該大賽的歷史上首次連續兩年保持進軍世界組的紀錄，必須在以4場單打、1場雙打進行的此次對決中取得3場勝利（及以上）。比利時是1904、2015、2017年在該大賽上三次獲得亞軍的世界強隊。 在4日上午11時舉行的首場比賽中，權純雨將面對世界排名第115位的吉朱•伯格斯（24歲），爭取旗開得勝。接著洪成燦（26歲•世宗市廳•第237位）將與排名第41位的老將大衛•戈芬（33歲）展開對決。 5日，四名選手將交換對手進行比賽。權純雨先對陣戈芬，然後洪成燦與博格斯展開對決。首次與戈芬交鋒的權純雨表示，“戈芬是我從小就經常看到並模仿的選手。可能是因為這個原因，我倆的比賽風格相似”，“比起負擔感、緊張感，更想快點進行比賽。” 在5日舉行的首場雙打比賽中，宋旻奎（33歲•KDB產業銀行）-南智星（30歲•世宗市廳）組合將面對約蘭•布利根（30歲）-桑德•吉萊（32歲）組合。

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