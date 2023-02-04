時隔3年，將不再發送“確診○○○人”的新冠短信. February. 04, 2023 07:57. by 史志遠記者 4g1@donga.com. “新冠病毒感染確診者○○○人。” 自2020年新冠疫情擴散後，各地方自治團體每天向居民發送的這種短信時隔3年再次銷聲匿跡。 據行政安全部3日透露，行安部1月18日向全國市、道發送公文，勸告“不要發送單純告知確診人數的災難短信”。行安部相關人士解釋說：“我們認為，在目前的情況下，災難短信沒有特別幫助，只會讓人加重對它的疲勞感。只有在發生防疫政策變更等特殊事項時才能發送。” 由此，首爾市從1月20日起中斷了災難短信的發送。江原道也發布公告稱：“從3日開始，將中斷有關確診患者的短信通知。”據災難安全門戶網站透露，在廣域團體中只有釜山和濟州、基礎團體中只有京畿道烏山和慶尚南道晉州等30多個地方還在發送災難短信，預計這些地方自治團體也即將中斷。行政安全部還計劃制定降低深夜災難短信通知音量等改善發送系統的方案。

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