NAVER-谷歌：“將推出與ChatGPT相抗衡的搜索聊天機器人”. February. 04, 2023 07:57. by 南慧貞記者•金秀賢記者 namduck2@donga.com,newsoo@donga.com. 搜索門戶網站企業谷歌和Naver表示，將推出對抗人工智能（AI）聊天機器人“ChatGPT”的搜索聊天機器人。這主要是因為AI研究所Open AI去年11月公開的“ChatGPT”可以代替現有門戶網站作用的危機感達到高潮。 Naver方面3日表示，將在今年上半年（截至6月）推出新的超大型AI基礎搜索體驗“Search GPT”。Naver代表崔秀研（音）在當天召開的去年第四季度（10~12月）業績發表會議上表示：“最近正在準備應對全世界備受矚目的生成（Generative）AI等新的搜索趨勢的對策。” 崔代表強調說：“信賴性和最新性不足，用韓語翻譯海外企業的英語基礎開發模式時發生的準確性下降等是生成型AI的缺點”，“結合豐富的用戶數據和Naver技術經驗，有信心解決現有搜索難以應對的難題。”但是，不會將搜索GPT直接與Naver搜索服務相結合。 谷歌母公司Alphabet也於當地時間2日表示，最早將在數周內推出可以對抗ChatGPT的AI程序。據美國彭博社報道，Alphabet首席執行官（CEO）桑達爾•皮查伊當天在去年第四季度業績發表後舉行的電話會議上表示，將在數周或數月內推出與本公司的對話型AI“LaMDA”類似的語言項目。 皮查伊CEO強調表示：“人們遲早會把我們最強大、最新的語言模式靈活利用為‘搜索功能’的支援者”，“我們剛剛開始AI旅行。現在還沒有達到頂點。”

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