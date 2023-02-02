美國宣布“與印度共同開發尖端武器”……加強“四方”等對華牽制戰線". February. 02, 2023 07:36. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國拜登政府當地時間1月31日宣布了包括與印度共同開發噴氣發動機等尖端武器和支援半導體生產設施等內容的“核心尖端技術構想”。美國為了牽制中國，不僅加強了與印度的安保合作，還正式提出了在全球半導體供應網中推出印度代替中國的核心夥伴的構想。 白宮國家安全事務助理傑克·沙利文和印度國家安全事務助理阿吉特·瓦爾多當天在白宮舉行會議，公開了上述構想。白宮在報道資料中表示：“美國和印度為了加速共同開發和生產國防技術的技術合作，將開發國防產業合作路線圖。美國將迅速考慮與通用電氣申請的與印度共同生產噴氣發動機事宜。”另外，美國還決定推進遠距離炮和攻擊者裝甲車在印度的生產方案。印度與中國發生了喜馬拉雅山國境紛爭。 拜登政府通過此次協議，在降低印度對俄羅斯武器依賴度的同時，確保了牽制中國的新的武器生產地。另外，繼日本、澳大利亞之後，美國又與印度共同生產武器，加快了加強與中國牽制安保合作組織“四方”成員國的安保合作的速度。沙利文當天表示：“這是2016年美印原子能合作協議後兩國關系的新裏程碑，與中國的地緣政治競爭是美印關系的核心軸。” 美國還決定加強與印度的半導體及下壹代移動通信、探月等宇宙合作。白宮表示，美國半導體產業協會和印度電子半導體協會將組成特別工作組，支援印度的半導體設計、制造及生態系統開發。也就是說，決定與日本共同開發尖端半導體的美國將與印度加強合作，使集中在韓國和臺灣的尖端半導體供應網多元化。 此外，分析認為，隨著根據《半導體科學法》海外主要半導體企業在美國國內生產工廠的投資正式開始，人力短缺的憂慮越來越大，在這種情況下，出現了印度培養半導體專家的構想。《華爾街日報》分析說：“美國正在全球供應鏈中推進印度作為中國的替代方案。”

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