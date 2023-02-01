“因納粹而廉價出售”，畢加索傑作被提起返還訴訟. February. 01, 2023 07:47. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 美國紐約古根海姆美術館收藏的巴勃羅•畢加索（1881~1973年）的傑作《熨衣服的女人》（1904年）被提起訴訟要求返還。 據《華盛頓郵報》等美國媒體20日（當地時間）報道，此次返還訴訟是由德國猶太人卡爾•阿德勒的遺屬提出的。其遺屬主張，1938年因受到納粹政權的迫害而流離失所的阿德勒不得不低價出售該作品，因此交易本身是無效的。 瘦削的女人壹副無精打采的表情，吃力地熨燙的這幅油畫作品是畢加索主要使用暗青綠色的“藍色時期”的代表作。據推測，該作品的市場價格最高可達2億美元（約2463億韓元）。 據遺屬透露，成功的企業家阿德勒於1916年從德國著名藝術品經銷商賈斯廷•唐豪瑟那裏購買了該作品。但是納粹對猶太人的迫害正式開始後，離開家人和德國後幾乎耗盡財產的阿德勒在1938年將作品轉賣給了唐豪瑟。價格是1552美元，換算成現在的價值只有3.2萬美元（約3941萬韓元）。 遺屬們以1932年當時以1.4萬美元的價格出售該作品的證明書為依據，主張這是“非正常交易”。而古根海姆方面表示：“從唐豪瑟那裏得到該作品捐贈的1970年代，曾聯系過阿德勒的兒子，當時沒有提出任何問題”，主張稱是正常交易。

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