取暖費壹年內暴漲50%以上……電費也上漲，擔心成為“管理費炸彈”. February. 01, 2023 07:47. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 據調查，去年12月全國每平方米公寓的平均取暖費比壹年前暴漲了50%以上。從今年1月份開始，電費也將上漲，2月份管理費負擔將加重。 據韓國房地產院共同住宅管理信息系統（K-apt）31日透露，全國公寓每平方米平均取暖費（地區、中央取暖標準）去年12月為514韓元，比壹年前（334韓元）上漲了53.9%。從地區來看，世宗（1075韓元）的取暖費同期上漲了55.6%，是全國唯壹壹個每平方米取暖費超過1000韓元的地區。其後依次為京畿（848韓元）、首爾（767韓元）、仁川（675韓元）、大田（638韓元）。據分析，城市煤氣零售費用和供熱費在1年內分別上漲了38.4%和37.8%，再加上去年底的寒流導致供暖需求增加，供暖費上漲了50%以上。 電費繼去年每千瓦時上漲19.3韓元後，從今年第壹季度（1月-3月）起將上漲13.1韓元。暖氣費和電費同時上漲，2月份管理費負擔將加重。韓國地區供暖公社相關人士表示：“以地區供暖為基準，1月份的能源使用量通常比12月份多15%左右，包含1月份使用部分的2月份通知書很有可能比上個月多。”

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