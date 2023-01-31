逾七成韓國國民認為“韓國需要獨自進行核開發”. January. 31, 2023 07:45. by 申나리 journari@donga.com. 據調查，每10名國民中就有7人認為韓國有必要獨自進行核開發。 據民間研究機構崔鐘賢學術院30日發表的《朝核危機和安全狀況認識》輿論調查結果顯示，76.6%的受訪者認為“韓國有必要獨自進行核開發”。對於韓國的核開發能力，72.5%的應答者給予了肯定的評價。韓國國民對韓國自主核開發的支持率自2021年12月芝加哥國際問題協議會輿論調查（71%）以來壹直維持在70%左右。此次調查結果是近兩年調查中的最高值。崔鐘賢學術院委托韓國蓋洛普於去年11月28日-12月16日以1000名18周歲以上的成年男女為對象，以壹對壹的面試調查方式進行了此次調查。 在調查中，對於是否認為美國在韓半島發生緊急情況時行使核遏制力的回答中，“是”（51.3%）和“不是”（48.7%）的回答相近。另外，61.6%的受訪者對韓國為應對朝鮮核威脅而采取的應對戰略表示“不知道”。這意著，國民對美國的延伸威懾意誌和政府的應對戰略都不充分信任。 對於韓美日三方安保合作的可能性，肯定的應答者占71.9%。51%的人贊成駐韓美軍在韓半島部署薩德系統。

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